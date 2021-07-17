İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşılara ilişkin veriler de paylaşıldı.

Açıklamada son 24 saatte 15 bin 139 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1725'inin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 501 bin 79'a çıktığı ülkede, 175 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 86 bin 966'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 968 bin 443'e ulaştı.

Açıklamada, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 891 bin 385 kişiye ilk doz, 2 milyon 252 bin 21 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı aktarıldı.

Böylece İran'da toplam 8 milyon 143 bin 406 doz aşı uygulandığı kaydedildi.