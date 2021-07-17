  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Valilik duyurdu: 15 günlük yasak geldi
Müsilajın temizlendiği uzaydan görüntülendi
Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 86 bin 966'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 13:56:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşılara ilişkin veriler de paylaşıldı.

Açıklamada son 24 saatte 15 bin 139 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1725'inin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 501 bin 79'a çıktığı ülkede, 175 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 86 bin 966'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 968 bin 443'e ulaştı.

Açıklamada, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 891 bin 385 kişiye ilk doz, 2 milyon 252 bin 21 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı aktarıldı.

Böylece İran'da toplam 8 milyon 143 bin 406 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay