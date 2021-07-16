İran'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada son 24 saatte 21 bin 885 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 410'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 485 bin 940'a çıktığı ülkede, 199 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 86 bin 791'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 892 bin 912'ye ulaştı.

Yaklaşık 8 milyon doz aşı uygulandı

Açıklamada, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 688 bin 452 kişiye ilk doz aşının, 2 milyon 249 bin 811 kişiye de ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece İran'da şu ana kadar 7 milyon 938 bin 263 doz aşı uygulandığı kaydedildi.