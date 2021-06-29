İran'da son korona bilançosu açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 84 bin 127’ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 717 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1672'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 192 bin 809’a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 142 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 127 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 176'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 862 bin 261’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 538 bin 876 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 907 bin 914 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 426 bin 904 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 481 bin 10 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 907 bin 914 doz aşı uygulandığı bildirildi.