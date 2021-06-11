İran'da son korona bilançosu açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 124 artarak 81 bin 796’ya yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 966 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1327'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 13 bin 78’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 124 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 796 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 494'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 624 bin 802’ye ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 313 bin 589 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 61 bin 20 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 295 bin 807 kişiye aşının ilk dozunun, 765 bin 213 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 61 bin 20 doz aşı uygulandığı açıklandı.