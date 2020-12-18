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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 178 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 178 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:46:53 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 178 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 178 artarak 53 bin 273'e yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 178 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 121 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 273'e, vaka sayısının da 1 milyon 145 bin 651'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 627'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 865 bin 474 olduğunu ifade etti.

Ülkede salgının başından bu yana. 6 milyon 944 bin 462 test uygulandığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 12 ilçenin "kırmızı", 288 ilçenin "turuncu" ve 148 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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