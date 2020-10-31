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Aktüel İran'da son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:13:10 -
İran'da son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 386 artarak 34 bin 864 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 386 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 820 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 864’e, vaka sayısının da 612 bin 772’ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 185’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 481 bin 930’a ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede toplam 4 milyon 929 bin 5 kişiye test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede kısıtlama kararı alınmıştı.

Kısıtlama kararı alınan şehirlerde zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler dışındaki iş yerlerinin açılması yasak olacak.

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