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Dünya İran’da son 24 saatte 321 vefat etti
Dünya

İran’da son 24 saatte 321 vefat etti

İran'da mutasyonlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 321 artarak 65 bin 680'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:38:00 -
İran’da son 24 saatte 321 vefat etti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verilerini de paylaştı.

Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 25 bin 78 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 373'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 168 bin 872'ye çıktığını aktaran Lari, 321 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 65 bin 680 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 601'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 749 bin 41'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 14 milyon 59 bin 260 olduğunu bildirdi.

İran'da toplam 467 bin 871 doz aşı yapıldı

Sözcü Lari, şu ana kadar 365 bin 160 kişiye aşının ilk dozunun, 102 bin 711 kişiye ise ikinci dozun yapıldığını aktardı.

Lari, böylece Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısının 467 bin 871'e ulaştığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 295 şehrin "kırmızı", 99 şehrin "turuncu", 45 şehrin "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

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