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Aktüel İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:14:38 -
İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 179 artarak 26 bin 746 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 523 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 746'ya, vaka sayısının da 468 bin 119'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 127'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 387 bin 675'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 98 bin 161 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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