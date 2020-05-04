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Aktüel

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277’e, vaka sayısı ise 98 bin 647’ye yükseldi.

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277’e, vaka sayısı ise 98 bin 647’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:05:58 -
İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277’e, vaka sayısı ise 98 bin 647’ye yükseldi.

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277’e, vaka sayısı ise 98 bin 647’ye yükseldi.

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