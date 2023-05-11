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Dünya İran'da skandal olay: Ekonomik krizin vurduğu İran'da insanlar, kendi organlarını satmaya başladı! Felaket
Dünya

İran'da skandal olay: Ekonomik krizin vurduğu İran'da insanlar, kendi organlarını satmaya başladı! Felaket

Yeniakit Publisher
2023-05-11 01:26:00 - 2023-05-11 01:31:57
İran'da skandal olay: Ekonomik krizin vurduğu İran'da insanlar, kendi organlarını satmaya başladı! Felaket

İran'da Ekonomik krizin vurduğu İran'da korkunç olaylar yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre İran'ın bazı bölgelerinde insanlar, kendi organlarını satmaya başladı. İran'da ekonomik kriz zirveye tırmanırken çaresiz halk artık Afganistan'da olduğu gibi iç organlarını satmaya başladı. İranlılar çok tedirgin...

İran medyası, ülkede meydana gelen ekonomik krizden ötürü insanların para kazanmak için iç organlarını yurt dışındaki kişilere sattıklarını ileri sürdü. İnsanlar böbreklerini, karaciğerini, kornea, kemik iliği ve spermlerini satışa çıkardı.Merkezi Washington'da bulunan Iran International, yerel medya organlarına vurgu yaparak, insanların para kazanmak için iç organlarını çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Irak olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlara sattığını söyledi.

HÜKÜMET ADIM ATMADI

Şu ana kadar hükümet, organlarını satan insanlara karşı her hangi bir yasal adım atmazken 2019 yılında muhalefet, iktidarın insanların organlarını satmasını yasal durum haline getirdiğini iddia etti.

"BAŞKA ÇAREM KALMADI"

22 yaşındaki bir İranlı yaptığı açıklamada yaşadığı ekonomik zorluktan dolayı organlarını satmaktan başka çaresinin kalmadığını söylerken, ülkede organ satışının her gün arttığını belirtti.
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