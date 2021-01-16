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Dünya İran'da şiddetli deprem!
Dünya

İran'da şiddetli deprem!

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 80 köy evinin zarar gördüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:51:00 - 2021-01-16 11:29:00
İran'da şiddetli deprem!

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, gece yaşanan deprem sırasında panikle kaçmaya çalışan 1 kişi yaralandı, bazı köylerin su ve elektrik altyapısında çeşitli sorunlar meydana geldi.

Depremde 80 köy evinin zarar gördüğü, İran Kızılayının depremzedeler için çadır, battaniye gibi yardım malzemeleri temin ettiği aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Bender Lenge ilçesinin Kong bölgesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 01.01'de kaydedildiğini açıklamıştı.

Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletini sarsan depremin çevre yerleşim yerlerinde de hissedildiği bildirilmişti.

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