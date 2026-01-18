  • İSTANBUL
İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti

İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti

İran’da 22 gündür devam eden protestolarda bilanço ağırlaşıyor. İnsan hakları örgütleri ölü sayısını 3 binli rakamlarla ifade ederken, ülkedeki doktorların hazırladığı gizli rapor şoke etti. Doktor raporuna göre ise ölü sayısı 16 bin 500 olarak belirlenirken 330 binden fazla da yaralının olduğu ifade ediliyor. Raporda ölenlerin çoğunun 30 yaş altında olduğu açıklandı.

Tahran Büyük Çarşı’da başlayıp tüm ülkeye yayılan ekonomik tabanlı gösteriler, İran tarihinin en kanlı dönemlerinden birine sahne oluyor. İnternet erişiminin kesilmesiyle dış dünyadan izole edilen ülkede, resmi rakamlar ile bağımsız raporlar arasındaki uçurum derinleşiyor.

Reuters’a konuşan bir İranlı yetkili ölü sayısının en az 5 bin olduğunu itiraf ederken; sahadaki sağlık çalışanları gerçek tablonun çok daha karanlık olduğunu savunuyor. Doktorların raporuna göre, güvenlik güçlerinin askeri mühimmat kullandığı müdahalelerde can kaybı 16 bini aşmış durumda. Yaralı sayısının ise 330 bini geçtiği, hastanelerin adeta bir savaş alanına döndüğü ifade ediliyor.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların 22. gününde İranlı bir yetkili, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 5 bin kişiye ulaştığını belirtti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 24 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

İRANLI YETKİLİ: ÖLÜ SAYISI EN AZ 5 BİN

Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili ise 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar sırasında doğrulanmış ölü sayısının en az 5 bin kişiye ulaştığını belirtti. Bu rakamın içinde yaklaşık 500 güvenlik görevlisi de yer alıyor. Yetkili, şiddetin büyük bölümünün İran'ın kuzeybatısındaki Kürt bölgelerinde yaşandığını söyledi ve ölümleri "teröristler ve silahlı isyancılar"ın yaptığı iddiasında bulundu.

SAĞLIKÇILARDAN "KATLİAM" RAPORU

Resmî sayıların çok ötesinde iddialar da geliyor. İran'da görev yapan doktorların raporuna göre protesto sürecinde en az 16 bin 500 kişi hayatını kaybetti ve 330 binden fazla kişi yaralandı; bu tablo "dijital karanlık altında soykırım" olarak tanımlandı. Raporda, çoğu kurbanın 30 yaş altı olduğu ve güvenlik güçlerinin askeri sınıf silahlar kullandığı ileri sürüldü.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Ziya

Vatanına ihanet edenin sonu

Kul

Vatan hainlerini gebertmisler.gerci sayı çok abartı.mudajalenin zemini hazırlanıyor.
