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İran'da sel felaketi can aldı

İran'ın kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:42
İran'da sel felaketi can aldı

İran'ın kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Simurg ve Kiyakola kentlerinde cumartesi gününden bu yana devam eden yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Selde bir köy tamamen yok olurken 3 kişi de hayatını kaybetti.

Mazenderan Kriz Merkezi Başkanı Ali Ahmedi, "Simurg ile Kiyakola kenti diğer bölgelere nazaran selden daha fazla etkilendi. Selde, otomobilleri içinde mahsur kalan biri kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Birçok bölge kriz durumundan çıktı ama...

İran basınına göre, İran Kızılayı Başkanı Mucteba Ekberi de, şu ana kadar bin 591 kişinin selden olumsuz etkilendiğini dile getirerek, "Sele maruz kalan birçok bölge kriz durumundan çıktı ancak arama kurtarma çalışmaları için yardıma ihtiyaç var." diye konuştu.

Ekberi, bölgede bulunan 3 köyün tahliye edildiğini ifade etti.

Mazenderan'da yağışlar perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:42
  1. MAZENDERAN
  2. İran
  3. Mazenderan Kriz Merkezi Başkanı Ali Ahmedi
  4. sel felaketi

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