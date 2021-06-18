İran’da seçimlere katılım rekor düşüklükte!

İran bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Seçim devam ederken katılımın oldukça düşük seyretmesi ise dikkat çekiyor. Yerel saatle sabah 7:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek olan seçimlere mevcut katılım, toplam katılım oranının %37-47 bandında gerçekleşeceğini gösteriyor.

İran halkının, devleti asıl yönetenin cumhurbaşkanı değil dini lider olduğunu düşünmesi ve bu seçimde "katı muhafazakar" olarak görülen İbrahim Reisi dışında önemli adayların mollalardan oluşan eleme konseyince elenmesinin seçimlere katılımın düşük olmasındaki en büyük etken olduğu ifade ediliyor.

Katılım oranlarını, rejimin meşruiyeti açısından önemseyen dini lider Ali Hamaney, her seçim öncesinde "katılımın dini bir zorunluluk" olduğunu vurguluyor.

Seçimlere katılımın %50'nin altına düşmesi durumunda rejimin meşruiyet açısından zor bir durumda kalabileceği belirtiliyor.

İbrahim Reisi'nin galibiyetine kesin gözüyle bakılıyor

Bu seçime katılımın düşüklüğü reformcu seçmenin sandık başına gitmediği anlamına geldiğinden, İbrahim Reisi'nin bu seçimden galip çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İran'da geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimleri katılım oranları:

25 Ocak 1980: %67,4

24 Temmuz 1981: %64,2

2 Ekim 1981: %74,2

16 Ağustos 1985: %54,8

28 Temmuz 1989: %54,6

11 Haziran 1993: %50,7

23 Mayıs 1997: %79,9

8 Haziran 2001: %66,7