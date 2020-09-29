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Dünya İran'da saldırı: 3 asker öldü
Dünya

İran'da saldırı: 3 asker öldü

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu’na saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerin öldüğü kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:00:00 -
İran'da saldırı: 3 asker öldü

İran’ın Güney Doğu’sunda bulunan Sistan - Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait araçlara saldırı düzenlendiği açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı bilgilere göre, saldırı Sistan - Beluçistan eyaletinin Nikşehr ilçesinde, akşam üzeri saat 16.00 sularında gerçekleştirildi.

Bir otomobildeki şahısların, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait seyir halindeki 2 araca yaklaştığı ve ateş açtığı belirtildi. Saldırının ardından, söz konusu araçtaki şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı kaydedildi.

Saldırı sırasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı 3 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

İranlı askerlere saldıran şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

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