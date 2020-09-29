İran'da saldırı: 3 asker öldü
İran’da Devrim Muhafızları Ordusu’na saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerin öldüğü kaydedildi.
İran’ın Güney Doğu’sunda bulunan Sistan - Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait araçlara saldırı düzenlendiği açıklandı.
İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı bilgilere göre, saldırı Sistan - Beluçistan eyaletinin Nikşehr ilçesinde, akşam üzeri saat 16.00 sularında gerçekleştirildi.
Bir otomobildeki şahısların, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait seyir halindeki 2 araca yaklaştığı ve ateş açtığı belirtildi. Saldırının ardından, söz konusu araçtaki şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı kaydedildi.
Saldırı sırasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı 3 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.
İranlı askerlere saldıran şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.