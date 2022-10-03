İran'da protestolar 16. gününde devam etti

Protestoların iki gün hafifledikten sonra üniversitelerin açılmasıyla cumartesi günü yeniden alevlenmesi sonrası pazar günü de Tahran başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Tahran'ın Şeriati Caddesi'nde toplanan kalabalık, yönetim karşıtı sloganlar atarak, bir süre yolu trafiğe kapattı.

Gündüz saatlerinde üniversitelerde başlayan protesto gösterilerine, güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Bazı üniversitelerde arbede yaşandı.

Kirmanşah, Tahran, Meşhed, Tebriz, Mazenderan, Kürdistan, İsfahan, Senendec, Şiraz ve ülkenin bir çok üniversitesinde düzenlenen protesto gösterileri sokakların da hareketlenmesine sebep oldu.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, Tahran'da bulunan Şerif Üniversitesinde göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandığı görüldü.

Birçok göstericinin gözaltına alındığı ileri sürülen üniversitede yaralıların da olabileceği belirtiliyor.

Şerif Üniversitesine çıkan Habibullah Caddesi'nde oluşan metrelerce uzunluktaki trafikte sürücüler korna çalarak tepkilerini dile getirdi.

Ayrıca, üniversiteler ve sokaktaki hareketliliğin yanı sıra bazı İranlılar akşam saatlerinde evlerin pencerelerinden slogan atarak protestolara destek verdi.

Cumartesi günü birçok üniversitede, gözaltına alınan öğrencilere destek vermek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için boykot eylemleri yapılmıştı.

İran'ın birçok kentinde olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla, protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye attığı" ileri sürülen göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, aralarında öğrenciler, ünlü isimler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.