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Dünya İran'da petrol rafinerisinde patlama yaşandı
Dünya

İran'da petrol rafinerisinde patlama yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:27:00 -
İran'da petrol rafinerisinde patlama yaşandı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama yaşandı. Kazadan kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre bir işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bender Abbas Valisi Habib Behadori, rafinerideki bakım çalışmaları sırasında patlamaya yol açan bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu hadisede Aftab Petrol Şirketi çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların kaldırıldığı Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ruya Cihangiri ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

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