İran’da patlama! Hayatını kaybedenler var
İran'ın başkenti Tahran'da gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü açıklandı.
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı İslamşehr ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'a bağlı İslamşehr ilçesinin Çahardange bölgesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
6 kişi hayatını kaybetti
Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.