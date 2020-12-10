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Dünya İran’da patlama! Hayatını kaybedenler var
Dünya

İran’da patlama! Hayatını kaybedenler var

İran'ın başkenti Tahran'da gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:58:00 - 2020-12-10 17:14:46
İran’da patlama! Hayatını kaybedenler var

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı İslamşehr ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'a bağlı İslamşehr ilçesinin Çahardange bölgesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

6 kişi hayatını kaybetti

Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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