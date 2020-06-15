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Dünya

İran'da organize suç alarmı! 95 kişi yakalandı

İran'ın başkenti Tahran'da suça karıştıkları iddia edilen 95 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:10:00 -
İran'da organize suç alarmı! 95 kişi yakalandı

İran'ın başkenti Tahran'da hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara karıştıkları iddia edilen 95 kişinin yakalandığı açıklandı.

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde artan organize hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık olayları İran polisini harekete geçirdi.

Tahran Emniyeti Hırsızlıkla Mücadele Bölümü Müdürü Kiyumers Azizi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle yakaladıkları 95 kişinin 115 hırsızlık olayına karıştıklarını söyledi.

Azizi, yakalananların motorsikletlerle hırsızlık yaptığını ve bunlardan bir kişinin Tahran, Kazvin, Elburz ve Loristan gibi eyaletlerde 47 dolandırıcılık yaptığını ifade etti.

İran'ın birçok yerinde seyir halindeki otomobillerin içinde bulunan sürücü ve yolcuların cep telefonları, çantaları ve değerli eşyaları motosikletli hırsızlar tarafından çalınıyor. Ülke genelinde sık sık yaşanan bu durum, sosyal medyada da gündem olmuştu.

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