İran'da mollaya saldırı! Görüntüler gündeme oturdu

İran'da genç bir kişi, sokaktan geçen Şii mollaya zorlu yaşam şartlarından dolayı önce isyan etti ardından tokatladı.

Cumartesi günü sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda, İran'da bir gencin Şii din adamına yönelik önce ithamlarda bulunduğu ardından da tokatladığı görülüyor.

Görüntülerde genç adamın yoldan geçen Şii mollayı durdurduktan sonra, "Biz gençler için ne yaptınız, geleceğimizi mahvettiniz, iş yok hayat yok" ifadelerini kullandığı ardından ise tokat attığı görülüyor.

Şii molla kendisine atılan tokattan sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

İran'da işsizlik

İran'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gen nüfusun ülkeyi terk ettiği biliniyor. Ülkedeki işsizlik oranı her ne kadar yüzde 25 olarak açıklanmış olsa da uzmanlar bu rakamın çok daha fazla olduğu görüşünde.

Bölgede ideolojik tabanlı yayılmacı bir siyaset izleyen İran'ın milli gelirlerinin büyük bir kısmını dünyanın farklı coğrafyalarındaki vekil güçlerine aktardığı biliniyor.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle birçok genç Suriye'deki savaşa dahil oluyor.

Kaynak: Mepa News