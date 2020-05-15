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Dünya

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 902'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 6 bin 902'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:30:00 -
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 902'ye yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 48 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 102 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. 

Buna göre, vaka sayılarındaki günlük artış, 7 Nisan'dan sonra ilk kez yeniden 2 binin üzerinde kaydedildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 902'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 116 bin 635 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 727'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 91 bin 836'ya ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 658 bin 604 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini verdi.

 

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