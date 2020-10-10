İran'da Kovid-19 önlemleri artırılıyor

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayanlara, virüse yakalandığını gizleyenlere ve sağlık protokollerine uymayan iş yerlerine 50 bin tümenden bir milyon tümene varan cezalar verileceğini açıkladı.

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığında toplandı.



Ruhani, toplantıda salgına karşı önlemler kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

Halka evden çıkarken maske takmaları çağrısında bulunan Ruhani, maske takmayanlara 50 bin tümen (12,5 TL), Kovid-19'a yakalandığını gizleyerek sağlık kurallarına uymayanlara 200 bin tümen (50 TL), maske kullanmayan taksi şoförlerine 100 bin tümen (25 TL) ve maskesiz bindirdikleri her yolcu için de 20 bin tümen (5 TL) para cezası uygulanacağını söyledi.

Ruhani, sağlık protokollerine uymayan esnafın önce uyarılacağını, ardından ilk merhalede 300 bin tümen, ikinci merhalede bir milyon tümen para cezası verileceğini, üçüncü aşamada ise iş yerinin kapatılacağını ifade etti.

İran Esnaf Odaları İnceleme ve Denetleme Kurumunun açıklamasına göre, şu ana kadar 979 bin 302 sağlık denetiminin gerçekleştirildiği ülkede protokollere uymayan 1861 iş yeri kapatıldı.



