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Aktüel İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti
Aktüel

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 153 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 444 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:58:22 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 20 bin 125'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 153 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 444 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 125'e, vaka sayısının da 350 bin 279'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 868'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 302 bin 528'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 2 milyon 939 bin 840 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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