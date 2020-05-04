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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 277'ye yükseldi

Ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti; vaka sayısı ise 98 bin 647'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:11:59 -
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 277'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 6 bin 277'ye yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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