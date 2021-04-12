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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 64 bin 764'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 14:41:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 311 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 884'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 93 bin 452'ye çıktığını aktaran Lari, 274 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 64 bin 764 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 440'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 720 bin 84'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 770 bin 167 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

 

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