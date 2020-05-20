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İran’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 183’e yükseldi

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 183’e, vaka sayısının ise 126 bin 949’a yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:09:29 -
İran’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 183’e yükseldi

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 183’e, vaka sayısının ise 126 bin 949’a yükseldiği belirtildi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 346 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 64 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 126 bin 949’a, ölenlerin sayısının ise 7 bin 183’e yükseldiğini açıkladı.


Ülkede toplam 98 bin 808 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 673 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

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