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Gündem İran'da katil İsrail protesto edildi!
Gündem

İran'da katil İsrail protesto edildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 20:36:00 -
İran'da katil İsrail protesto edildi!

İran'ın başkenti Tahran'da katil İsrail'in bebek ve çocuk cinayetlerine dikkat çekilen bir protesto düzenlendi.

"Öldürülenlerin Senfonisi" adlı eylemde, hayatlarını kaybeden Filistinli çocuklara ait kefenlenmiş sembolik cenazeler Filistin Meydanı’na dizildi. Bazı İranlılar, sembolik cenazelere sarılarak ağladı.

Bazı İranlı kadınlar yerdeki sembolik cenazeleri kucaklarına alarak gözyaşı döktü. Filistin bayrakları ve üzerinde "Aksa Tufanı" yazılı maketten bir füzenin yer aldığı etkinlikte, Arap şair Nizar Kabbani'nin Filistin için kaleme aldığı "Barış ve Zeytin Ağaçlarının Ülkesi" adlı eser Arapça ve İngilizce olarak seslendirildi.

 

 

Etkinliği düzenleyen Muhammed Hüseyin Katibi, Filistinli çocukların İsrail saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini belirterek, "Bu gerçeği tüm dünyaya duyurmak istedik" ifadelerini kullandı.
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Katıbi, sözlerine şöyle devam etti:

Gazze'de devam eden ve bir ayı aşan saldırılar karşısında biz de farkındalık oluşturmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bu nedenle siyonist İsrail rejiminin Gazze'de işlediği savaş suçları ve soykırımların sadece küçük bir bölümünü insanlara göstermek için İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukları seçtik. İsrail saldırılarında öldürülen 4 bin 600 çocuğa ait sembolik cenazelerin hepsini burada sergileyemezdik. Bu kadar sınırlı ve az sayıda cenaze dahi insanları dehşete düşürüyor.

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