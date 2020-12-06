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Aktüel İran'da kaçakçılık çetesine yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
Aktüel

İran'da kaçakçılık çetesine yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:54:27 -
İran'da kaçakçılık çetesine yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

ANKARA (AA) - İran'ın kuzeybatısında bulunan Batı Azerbaycan eyaletinde uluslararası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı çetesi olduğu açıklanan bir gruba yapılan operasyonda, 500'den fazla silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgelerindeki köylerde tespit edilen çeteye ait silah depolarına baskın düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 520 kilogram eroin, 500'den fazla tabanca, av silahları, toplumsal isyanda kullanılacak malzemeler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, grup lideri ile beraber 4 kişinin tutuklandığı bildirilirken, yakalanan iki kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.







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