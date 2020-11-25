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Aktüel İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı
Aktüel

İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:24:29 -
İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - İran’da İsrail adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ülke dışında tutuklu bulunan üç İranlı iş adamının salıverilmesi karşılığında serbest bırakıldı.

İran devlet televizyonu, tutuklu üç İranlının, hapse mahkum edilen Avustralya-İngiltere vatandaşı akademisyen ile takas edildiğini duyurdu.

Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

- Avustralyalı akademisyen Eylül 2018'de gözaltına alınmıştı

İngiliz medyası, Eylül 2019'da biri akademisyen olmak üzere Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin, farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu ve akademisyenin 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Avustralya hükümeti de haberi teyit etmiş ancak tutuklu vatandaşlarının isimlerini ve kendilerine isnat edilen suçlamaları açıklamamıştı.

Tutuklu kişilerin seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti olduğu bilgisi daha sonra medyada yer almıştı. Birkaç gün sonra da akademisyenin Melbourne Üniversitesi'nde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Kylie Moore-Gilbert olduğu açıklanmıştı. Daha sonra Gilbert'in Eylül 2018'de İran'da gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 17 Eylül 2019'da biri casusluk suçlamasıyla olmak üzere 3 Avustralya vatandaşının tutuklandığını ve Gilbert'in vatandaşı olduğu ülke için değil, başka bir ülke adına casusluk faaliyetinde bulunduğunu açıklamıştı. İsmaili, Gilbert'in mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtmişti.

Diğer iki Avustralyalı ise 5 Ekim 2019'da serbest bırakılmıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne, 5 Ekim 2019'da konuyla ilgili açıklamasında Gilbert'in durumunu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştüğünü ancak durumun "karmaşık" olduğunu belirtmişti. Daha sonra birçok kez İranlı yetkililerle konunun çözümü için görüştüklerini aktaran Payne, "İran hükümeti ile görüşmelerimize devam ediyoruz, mahkum olduğu suçlamaları kabul etmiyoruz ve Avustralya’ya geri gönderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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