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Dünya İran'da internet kısıtlamaları posta ve e-ticarete zarar veriyor
Dünya

İran'da internet kısıtlamaları posta ve e-ticarete zarar veriyor

İran’da yetkililerin şiddetli protestoları frenlemek için internete kısıtlamalar getirmeye, “Instagram” ve “WhatsApp” uygulamalarını engellediği bir dönemde, İran Ulusal Posta Şirketi Pazar günü kaynaklarını gözden geçirdiğini duyurdu. Posta ve e-ticarete zarar verildiğine dair uyarılara rağmen bu adım atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 09:15:00 -
İran'da internet kısıtlamaları posta ve e-ticarete zarar veriyor

İranlı milletvekili Mücteba Tevanger, internet kısıtlamalarının "geçici olması gerektiğini" söyledi. Tevanger, “Gelecekte almak istediğiniz herhangi bir karar, insanların geçim kaynağına zarar vermemek ve kırgınlık yaratmamak için ‘internet üzerinden kazancı ve işleri olanları’ dikkate almalı.” dedi.

Devlete ait ISNA haber ajansının aktardığına göre Tevanger, "İnternetten gelirleri olana inanlar en büyük zararı gördü. " dedi.

Bu ayın başlarında, e-ticaret otoritesi, internetin kesintiye uğraması nedeniyle 400 bin meslek kaybı konusunda uyarmış ve bir milyon kişinin işsizler kervanına katılacağını belirtmişti.

Haberleşme Bakan Yardımcısı ve Ulusal Posta Şirketi İcra Direktörü Mahmud Liyai, şunları söyledi: “Üç hafta süren protestolar boyunca devam eden internet ve iletişim ağlarındaki kısıtlamalar, İranlıların sosyal ağlar üzerinden alışveriş yapma yeteneklerindeki düşüş nedeniyle İran postasının kaynaklarının üçte birini azalttı.”

Ancak E-Ticaret Sendikası Başkanı Ferşad Vekilzade, "ILNA" işçi ajansına şunları söyledi: “İnternet kısıtlamaları, küçük işletme sahipleri için çevrimiçi satışları yüzde 40 ila 70, süpermarket sahipleri arasında yüzde 10 ila 20 oranında azalttı. Ayrıca, yalnızca ürünlerini pazarlamak için Instagram uygulamasına bağlı olan mağazalar %100 oranında kesintiye uğradı.”

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