İran'da iki Sünni Türkmen din adamına suikast!
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan vilayetinde Sünni Türkmen din adamlarına suikast düzenlendi!
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan vilayetinde Sünni Türkmen din adamlarına suikast düzenlendi.
Dün akşam saatlerinde Günbedkavus şehrinde düzenlenen silahlı suikast sonucunda, Türkmen asıllı iki Sünni din adamı öldürüldü.
Öldürülen kişilerin isimleri Gülmuhammed Ahund Pejman ve Abdurrahman Hoca olarak açıklandı.
İran'ın kuzeybatısındaki Günbedkavus şehri, büyük çoğunluğu Sünni olan İran Türkmenlerinin yaşadığı en büyük şehir olarak biliniyor.
İki ismin şehirde bulunan bir medresede teravih namazından hemen önce öldürüldüğü belirtildi.
Öldürülen isimlerden Gülmuhammed Ahund Pejman, kısa bir süre önce şehirdeki büyük bir caminin cuma imamı olarak seçilmişti.
Şii inancında teravih namazının "bidat" olarak görüldüğü ve Şiilerin "Hz. Ömer döneminde ortaya çıktığını" söyleyerek teravih namazı kılmadığı biliniyor.
Saldırının dini ve siyasi nedenlerle gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulluyor.
Özellikle bu nüfusun yaşadığı Belucistan ve Gülistan bölgelerinde zaman zaman Sünni din adamlarına yönelik suikastlar düzenleniyor.