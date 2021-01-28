İran'da idam
İran'da 2 güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan DAEŞ'li olmakla suçlanan Ali Mutiri idam edildi.
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 2 güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan DAEŞ'li olmakla suçlanan Ali Mutiri idam edildi.
Huzistan Adliyesinden yapılan açıklamada, Mutiri hakkında 6 Şubat 2019'da verilen idam cezasının bugün infaz edildiği bildirildi.
Açıklamada, Huzistan'ın Şeyban bölgesinde 7 Mayıs 2018'de terör örgütü DAEŞ'in düzenlediği iddia edilen ve 2 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili davada yargılanan Mutiri'nin ölüm cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.