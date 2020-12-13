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Dünya İran’da hareketlilik! Almanya’nın Büyükelçisi apar topar çağrıldı
Dünya

İran’da hareketlilik! Almanya’nın Büyükelçisi apar topar çağrıldı

İran’ın, Avrupa Birliği'nin (AB) İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini kınaması nedeniyle birliğin dönem başkanı olan Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:50:00 -
İran’da hareketlilik! Almanya’nın Büyükelçisi apar topar çağrıldı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Alman Büyükelçi'ye AB'nin söz konusu idamı kınaması nedeniyle Tahran yönetiminin itirazı iletildi.

Fransa Temsilciliği Başkanı'nın da aynı konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılacağı belirtildi.

İran'da muhalif gazeteci Zem idam edildi

İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezası dün infaz edilmişti.

Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

AB'den idama kınama

AB yaptığı açıklamayla Zem'in idamını "en sert şekilde kınadığını" belirtmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ölüm cezasının her koşulda reddedilmesi gerektiğini ve İran yönetiminin Zem'e yönelik yargılamanın adil olduğunu ispatlaması gerektiğini ifade etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, İran'da Zem'in idam cezasının infaz edilmesinden dehşete düştüğü belirtilerek, gazetecinin yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dilenmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da "düşünce ve basın özgürlüğüne ağır müdahale" yapıldığını savunarak idamı kınamıştı.

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