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Dünya İran'da gizemli ses sonrası yer sarsıldı
Dünya

İran'da gizemli ses sonrası yer sarsıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 01:01:00 -
İran'da gizemli ses sonrası yer sarsıldı

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen şiddetli bir sesin eşlik ettiği güçlü bir sarsıntı olduğu belirtiliyor.

İran devlet televizyonuna göre, Hürremabad kentinde güçlü sarsıntıyla birlikte şiddetli bir ses duyuldu.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsünün bölgede herhangi bir deprem kaydetmediği aktarıldı.

Loristan eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehdi Pazuki, bölgede deprem veya patlama rapor edilmediğini, sarsıntı ve sesin kaynağının henüz tespit edilemediğini belirtti.

İranlı yetkili, patlama olasılığının uzak olmadığını, konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü ve kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise şiddetli sarsıntı ve ses nedeniyle kentte bazı vatandaşların sokağa çıktığını duyurdu.
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Ülkenin orta kesimlerindeki Hürremabad kenti, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir füze üssüne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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