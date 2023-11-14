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Dünya İran'da gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı
Dünya

İran'da gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 12:18:00 -
İran'da gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı

İran''ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud kentinde bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Simnan Emniyet Müdür Yardımcısı Seyyid Ali Mir Ahmedi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mir Ahmedi, "Polis, Şahrud'da kadınlı erkekli kanunlara riayet edilmeyen bir gece partisini tespit etti. Partideki 300 kişi gözaltına alındı." dedi.

İranlı yetkili, partinin düzenlendiği salonun mühürlendiğini belirtti.

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