İran'da gazetecileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'dan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr ilçesine hareket eden 25 gazeteciyi taşıyan otobüs kaza yaptı.
Kazada 2 gazeteci vefat ederken, 6'sı ağır 21 kişi de yaralandı. Kazada İran resmi haber ajansı (IRNA) muhabiri Reyhane Yasini ile İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) muhabiri Mehşad Kerimi adlı 2 kadın gazeteci vefat etti.
Kazaya ilişkin bilgi veren Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Mehdi Velipur, yaralılardan 6 gazetecinin durumunun ağır olduğu, yaralıları helikopterle Urumiye hastanesine nakledildiğini belirtti.
Kazanın ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade başsağlığı mesajları paylaştı.