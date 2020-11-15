İran'da ev hapsindeki isim koronavirüse yakalandı

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Emtedadnews internet sitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Musevi ve eşi Rahneverd'in testleri pozitif çıktı.

Doktor gözetiminde olduğu bildirilen Musevi ve eşinin genel durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Musevi (78) ile eşi Rahneverd (75) "seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri" gerekçesi ile 2011'den beri ev hapsinde tutuluyor.

Ülkedeki reformcu kesim, bahse konu kişilerin yaklaşık 9 senedir herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu belirtiyor.

Musevi, devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni döneminde 1981-1989'da Başbakanlık yapmıştı.