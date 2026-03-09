İran'da dini liderliğe Mücteba Hamaney'in seçildiği iddia edildi

  • İSTANBUL
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Hüseyinali Eşkevari, Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ezici çoğunlukla yeni dini lider seçildiğini iddia etti. Resmi açıklamanın henüz yapılmadığı süreçte, ABD Başkanı Trump’tan "kabul edilemez" çıkışı gelirken, Mücteba Hamaney’in "Ayetullah" unvanına sahip olmaması tartışmaları beraberinde getirdi.

İran dini lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, halefinin kim olacağına dair tartışmalar Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Hüseyinali Eşkevari’nin açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Eşkevari, yapılan oylamada Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ezici çoğunlukla yeni dini lider olarak belirlendiğini öne sürdü. Ancak, Mücteba Hamaney’in dini liderlik için şart koşulan “Ayetullah” unvanına henüz sahip olmaması nedeniyle resmi duyurunun gecikebileceği ifade ediliyor.

YÖNETİM GEÇİCİ KONSEYDE

İran Anayasası gereği yeni lider seçilene kadar yönetim, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi’den oluşan üç kişilik geçici konsey tarafından yürütülüyor. Anayasanın 111. maddesi uyarınca, 88 üyeli Uzmanlar Meclisi’nin en kısa sürede kalıcı lideri belirlemesi gerekiyor. Meclis üyelerinin güvenlik gerekçesiyle çevrim içi toplantılar gerçekleştirdiği ve isim üzerinde uzlaşıya vardığı bildiriliyor.

TRUMP: "MÜCTEBA HAMANEY KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney’in liderlik ihtimaline sert tepki gösterdi. Hamaney’in politikalarını sürdürecek bir ismin bölgeyi yeniden savaşa sürükleyeceğini savunan Trump, “Mücteba Hamaney benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, liderlik belirleme sürecinde Washington’ın da söz sahibi olması gerektiğini iddia etti.

DİNİ LİDERLİK İÇİN ADI GEÇEN DİĞER İSİMLER

Uzmanlar Meclisi’nin nihai kararını açıklaması beklenirken, Mücteba Hamaney dışındaki adaylar da kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Bu isimler arasında Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Kum medreselerinin etkili ismi Ali Rıza Arafi, eski başyargıç Sadık Laricani ve nüfuzlu din alimi Nuri Hamedani yer alıyor.

