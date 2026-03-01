  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık Uzmandan Ramazan uyarısı! Oruç tutan böbrek hastaları dikkat
Uzmandan Ramazan uyarısı! Oruç tutan böbrek hastaları dikkat

Gün boyu susuz kalmak böbreklere zarar verir mi? Uzmanlar, özellikle böbrek taşı ve kronik böbrek hastalığı bulunanların iftar ile sahur arasında sıvı tüketimini ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

Ramazan ayında oruç tutan böbrek hastalarının en çok merak ettiği konu, uzun süreli susuzluğun böbrekler üzerindeki etkisi. Uzmanlara göre sağlıklı bireylerde kalıcı hasar riski düşük olsa da, risk grubundaki hastalar için kontrolsüz ve yetersiz sıvı alımı ciddi sorunlara yol açabiliyor.

 

Böbreklerde yük artışı

Bilimsel araştırmaların bireylerde oruç tutmanın böbrek fonksiyonlarında kalıcı bir hasar oluşmayacağını kanıtladığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Şahan, "Vücudumuz, gün boyunca susuz kalmaya karşı fizyolojik olarak uyum sağlar. Ancak iftar ile sahur arasında yeterli miktarda sıvı alınması çok önemlidir. Yetersiz sıvı tüketimi, böbreklerde yük artışına ve idrar yoğunluğunda yükselmeye sebep olabilir" dedi.

 

Doç. Dr. Şahan, "Böbrek taşı hastalarının iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca çay ve kahve tüketimini sınırlandırmalı, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalıdırlar. Suyu aralıklı içmek ve düzenli doktor kontrollerini aksatmamak önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

 

“Ramazan ayı, sağlık ve bilinçli yaşam için güzel bir fırsattır”

Özellikle evre 3 ve üzeri kronik böbrek hastaları, tek böbreği olanlar, böbrek nakli hastaları ve kontrolsüz diyabet veya hipertansiyon hastaları oruç tutmadan önce mutlaka nefroloji veya üroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirten Doç. Dr. Şahan, "Oruç böbreği dinlendirmez veya ekstra toksin temizlemez. Ayrıca sahurda tek seferde aşırı su içmek yerine, iftar ve sahur arasında suyu zamana yayarak içmek gerekir. Ramazan ayı, sağlık ve bilinçli yaşam için güzel bir fırsattır. Böbrek sağlığınızı korumak için yeterli sıvı alımına dikkat edin ve sağlık sorunlarınızı ihmal etmeyin" dedi.

