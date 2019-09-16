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İran’da deprem

İran’ın Gazvin ve Gilan eyaletlerinde 4.

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:27
İran’da deprem

İran’ın Gazvin ve Gilan eyaletlerinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Gilan Eyaleti Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Rıza İslami, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, ”Deprem sonrası şehir halkı büyük bir korku ve paniğe kapıldı. Herhangi bir can kaybı yaşamadık ve halkı soğukkanlı olmaya davet ediyorum” dedi.


Rıza İslami Gilan ve Gazvin eyaletlerinde meydana gelen depremin İran’ın Zencan, Elburz ve Mazenderan eyaletlerinde hissedildiğini belirtti.


Aynı gün içerisinde İran’ın İsfehan eyaletinde de 4.7 ve 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:27
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