İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı İbrahim Reisi

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.