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Dünya İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı İbrahim Reisi
Dünya

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı İbrahim Reisi

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 10:19:00 -
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı İbrahim Reisi

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

 

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