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Aktüel İran'da cezaevindeki Kovid-19 hastası İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlere "tedavi engeli" iddiası
Aktüel

İran'da cezaevindeki Kovid-19 hastası İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlere "tedavi engeli" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-06 12:19:16 -
İran'da cezaevindeki Kovid-19 hastası İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlere "tedavi engeli" iddiası

İSTANBUL (AA) - İran'ın Erdebil Cezaevi'nde bulunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri taşımalarına rağmen tedavi izni verilmediği iddia edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde, Erdebil Cezaevi'nde öksürük ve nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtileri taşıyan aralarında İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler Abbas Lisani, Yusuf Kari ve Ali Vasıki'nin de bulunduğu bazı mahkumlara cezaevi yönetiminin tedavi izni vermediği öne sürüldü.

Ülkede Türklerin ana dilde eğitim ve diğer anayasal haklarını savunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler, Tahran yönetiminin Türklere karşı politikalarını zaman zaman düzenledikleri sivil eylemlerle protesto ediyor.

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