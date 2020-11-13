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Dünya İran'da çatışma
Dünya

İran'da çatışma

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti kırsalında güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:00:00 -
İran'da çatışma

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti kırsalında güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, bugün öğleden sonra Batı Azerbaycan'a bağlı sınır bölgesinde "devrim karşıtı silahlı unsurlar" olarak nitelendirilen bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Çatışmada 2 astsubay başçavuş ve 1 asker olmak üzere 3 sınır muhafızı yaşamını yitirirken 2 sınır muhafızının da yaralandığı ifade edildi.

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