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Dünya

İran'da çatışma

İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleriyle kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 İran askeri yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 20:50:00 -
İran'da çatışma

İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleriyle kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 İran askeri hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalındaki sınır şeridinde İran sınır muhafızları ile kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 İran askeri yaşamını yitirdi.

Irak sınırı yakınlarında yaşanan çatışma sonucunda kaçakçıların yakalandığı ve kaçak mallara el konulduğu bildirildi.

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