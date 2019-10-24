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İran'da bu yıl 173 kişi idam edildi

Geçen sene 253 kişinin idam edildiği ülkede, bu yıl şimdiye kadar asılan 173 mahkum arasında iki çocuk da var. BM, İran'da ölüm cezasına çarptırılmış çocuk yaşta 90 mahkum olduğunu belirtiyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:46
İran'da bu yıl 173 kişi idam edildi

İran'da bu yıl aralarında 17 yaşında iki çocuk mahkumun da bulunduğu 173 kişi idam edildi.

İran'daki insan hakları ihlallerini izleyen Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız İnsan Hakları Uzmanı Cavid Rehman, BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesi'nde yaptığı konuşmada, idamlarda önceki yıllara oranla ciddi oranda azalma olmasına rağmen İran'ın halen dünyada idam cezasını en çok kullanan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl 18 yaş altındaki 7 mahkumun da aralarında olduğu 253 kişinin idam edildiğini aktaran Rehman, bu yıl şimdiye kadar 173 kişinin idam edildiğine ve ölüm cezasına çarptırılmış çocuk yaşta en az 90 mahkumun bulunduğuna ilişkin "güvenilir bilgilere" sahip olduğunu ifade etti.

Bu yıl idam edilenlerden ikisinin 17 yaşında iki çocuk olduğunu kaydeden BM uzmanı, İran'da çocuklara karşı ölüm cezasının kullanılmasını eleştirdi.

Rehman ayrıca BM'nin çocuklara karşı idama kesin bir şekilde karşı olduğunu ve İran'da bu tür idamların sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Uyuşturucuyla ilgili suçlara ölüm cezası verilmesi tepki çekiyor

Tahran yönetiminin idam kararları, insan hakları örgütleri başta olmak üzere ülkedeki bazı siyasetçiler tarafından da eleştiriliyor.

Özellikle ülkede gençlerin ve 18 yaş altı çocukların da idam cezasına tabi tutulması ve uyuşturucuyla ilgili suçlara ölüm cezası verilmesi tepki çekiyor.

İran yönetimi, tepkiler üzerine Nisan 2017'de yürürlüğe konulan bir kanunla uyuşturucu ile bağlantılı suçların cezalarının hafifletildiğini duyurmuştu.

Dönemin Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Laricani, yargıçlara uyuşturucu suçlarından idam edilmeyi bekleyen mahkumların dosyalarını yeniden gözden geçirme talimatı vermişti.

İran'daterör, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar idamla cezalandırılıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:46
  1. İran
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız İnsan Hakları Uzmanı Cavid Rehman
  3. BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesi
  4. idam
  5. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Laricani
  6. terör
  7. cinayet
  8. tecavüz
  9. silahlı soygun
  10. uyuşturucu kaçakçılığı

YORUM YAZ

  • AlliAlli20 sa önce
    İran'ahiç gitmedim ama duyduğum kadarıyla huzurlu bir ülke imiş.keşke bizdede idam cezası olsaydı.

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