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Dünya İran'da askeri araç kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

İran'da askeri araç kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İran’da askerleri taşıyan bir otobüs kaza yaptı. Olayda 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:58:00 -

İran’da yerel saatle 06.20’de Yazd- Dehşir otoyolunda askerleri taşıyan bir otobüsün bir kamyon ile çarpışması sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi’nin açıklamasında, “Olay yerine 7 ambulans ve iki helikopter sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı” dedi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapan Halidi, kaza otobüsün frenlerinde oluşan teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

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