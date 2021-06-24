İran'da askeri araç kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
İran’da askerleri taşıyan bir otobüs kaza yaptı. Olayda 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı.
İran’da yerel saatle 06.20’de Yazd- Dehşir otoyolunda askerleri taşıyan bir otobüsün bir kamyon ile çarpışması sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi’nin açıklamasında, “Olay yerine 7 ambulans ve iki helikopter sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı” dedi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapan Halidi, kaza otobüsün frenlerinde oluşan teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.