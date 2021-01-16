İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yerel saatle 01.01'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.
5.5 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerel saatle 01.01'de kaydedildi.
Basra Körfezi kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.