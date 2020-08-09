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Dünya

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:43:00 -
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.46'da kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

 

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