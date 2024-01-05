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Gündem İran'da 4 yıl sonra ilk! Camiye astıkları bayrakla dünyaya mesaj verdiler!
Gündem

İran'da 4 yıl sonra ilk! Camiye astıkları bayrakla dünyaya mesaj verdiler!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 23:50:00 - 2024-01-06 00:09:47
İran'da 4 yıl sonra ilk! Camiye astıkları bayrakla dünyaya mesaj verdiler!

İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine üzerinde Arapça “Hüseyin’in intikamı” yazılı kırmızı bayrak çekildi.

DEAŞ terör örgütü tarafından İran'da gerçekleştirilen saldırının ardından sular durulmuyor.

İran’ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii’nde düzenlenen yas programı sırasında Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü dolayısıyla cami kubbesine asılan ve yas anlamına gelen siyah bayrak kaldırılarak yerine kırmızı renkli “intikam bayrağı” çekildi. Bayrağın üzerindeki Arapça “Hüseyin’in intikamı” yazısı ise dikkat çekti.

En son 2020'de asmışlardı!

İntikam anlamına gelen kırmızı bayrak en son ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından Cemkeran Camii’nin kubbesine asılmıştı.

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