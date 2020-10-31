İran'da 25 eyalet merkezinde Kovid-19 kısıtlamaları

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerlerinin 10 günlük süreyle kapatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ülkede artmaya devam eden salgını kontrol altına alabilmek için 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerlerinin 4 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar 10 gün kapalı olacağını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, geçen hafta 46 ilçe için uygulanan kısıtlamaların devam edeceğini belirterek, "Eğer halkımız tüm gücüyle iş birliği yapmazsa bu hastalığa karşı başarılı olamayız. En önemli mesele halkın sağlık protokollerine riayet ederek vereceği destektir." dedi.

Alınan karara göre spor kulüpleri, kahvehaneler, çay bahçeleri, hayvanat bahçeleri, luna parklar, kapalı havuzlar, okullar, üniversiteler, medreseler, dil kursları, kreşler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, camiler, pasajlar, gıda ürünleri satmayan alışveriş merkezleri, dondurma satıcıları, araba pazarları, halı satıcıları, oyuncakçılar, ev ürünleri satın mağazalar, emlak ofisleri ve diğer zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak.

Yeni önlemler kapsamında spor müsabakaları, yüz yüze sınavlar ile her türlü dini ve kültürel etkinliklerin yapılması yasak olacak. Öte yandan Kum, Meşhed, Tahran'daki türbeler de ziyarete kapalı olacak.

